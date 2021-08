Bayern walst met hattrick voor Lewandowski over Hertha BSC heen

Bayern München heeft in eigen huis Hertha BSC een flink pak slaag gegeven. De landskampioen zegevierde met 5-0, waaronder drie treffers van Robert Lewandowski.

Jurgen Ekkelenkamp maakte nog geen deel uit van de selectie van Hertha BSC, dat na drie speelrondes nog geen punten heeft en de hekkensluiter van de Bundesliga is.

De 1-0 voor Bayern viel al in de zesde minuut. Na goed voorbereidend werk van Serge Gnabry gaf Alphonso Davies de bal voor en na een overstapje van Lewandowski scoorde Thomas Müller.

Lewandowski tekende een half uur later zelf voor de 2-0. De Pool kopte eerst op de lat en in de rebound in het net. Dat was goal 300 voor de Pool in dienst van Bayern.