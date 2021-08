Russen nemen het voor eigen publiek op tegen Japan in finale WK beachsoccer

De finale van het WK beachsoccer in Moskou gaat zondag tussen Japan en de Russische ploeg. Japan schakelde Senegal uit, terwijl de Russische voetballers - die vanwege de dopingschandalen in het land niet mogen deelnemen onder de naam en vlag van Rusland - zich tegen Zwitserland terugknokten voor een plek in de finale.

Japan staat voor het eerst in de finale van het WK. De Russische ploeg deed dat twee keer eerder, in 2011 en 2013. In beide finales veroverde Rusland toen ook de wereldtitel.