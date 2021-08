Cambuur pakt dankzij invaller Jacobs eerste drie punten tegen tiental Twente

SC Cambuur heeft de eerste drie punten van dit seizoen te pakken. Na twee nederlagen was de ploeg van Henk de Jong in eigen huis te sterk voor FC Twente, dat een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde door de rode kaart van Luka Ilic.

Bij FC Twente keerde spits Ricky van Wolfswinkel na een blessure terug in de basis en hij zag dat zijn ploeg het moeilijk had in de eerste helft. Cambuur speelde, gesteund door ruim zesduizend supporters, energiek en liet bij vlagen prima spel zien.

Na een halfuur kregen de Friezen de beste kans op het openingsdoelpunt. Middenvelder Robin Maulun schoot de bal op doel na goed voortrekken van Tamás Kiss, maar Lars Unnerstall haalde bal met een katachtige redding uit het doel.