Kaag reist komende week af naar regio Afghanistan, 'kabinet wil zich maximaal inzetten'

"Rutte, Kaag en Bijleveld hebben steeds gezegd mogelijkheden te blijven zoeken om evacués weg te halen uit Kabul, in samenwerking met bondgenoten als Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk en landen in de regio. Dat Kaag daar dan als minister van Buitenlandse Zaken binnenkort heen gaat is tegen die achtergrond dus logisch. De bestemming en de reisdata zijn volgens Haagse bronnen nog niet bekend."

Met welke landen Kaag gaat praten, en of ze ook met de Taliban in contact probeert te komen, is niet bekend. De Franse president Macron zegt in gesprek te zijn met de Taliban over de overplaatsing van Afghanen op de Franse evacuatielijst. Volgens Macron zijn die gesprekken in een pril stadium.

Naar schatting honderden Nederlanders en honderden Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt willen het land nog wel uit, maar kunnen dat nu niet.

Een overzicht van de mensen die wel geëvacueerd konden worden de afgelopen dagen: