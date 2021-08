Bruinvissen aangespoeld op Waddeneilanden: 'Zoveel tegelijkertijd is bijzonder'

Op de stranden van Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland zijn vandaag meerdere bruinvissen aangespoeld. Hoeveel dieren precies zijn aangespoeld is niet bekend, maar op het strand van Terschelling liggen er in ieder geval al zes, schrijft Omrop Fryslân.

Het lijkt erop dat de dieren al eerder zijn doodgegaan en door de harde wind zijn aangespoeld op het strand, zegt een Terschellingse strandjutter tegen de omroep. Hij zegt dat de dode dieren mogelijk wijzen op een epidemie, maar het kan ook dat de groep opeens in de problemen is geraakt.

Dat zoveel dieren tegelijkertijd aanspoelen is bijzonder, zegt de strandjutter. "Je komt wel regelmatig een dode bruinvis of dolfijn tegen. Maar zoveel, en ook tegelijk op de andere Waddeneilanden, dan is er meer aan de hand."

De Universiteit Utrecht gaat de kadavers onderzoeken.