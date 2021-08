Biden waarschuwt voor nieuwe aanslag op vliegveld Kabul binnen 24 tot 36 uur

Afghanistan - EPA

De Amerikaanse president Biden waarschuwt voor een nieuwe aanslag op het vliegveld van Kabul. Volgens Amerikaanse commandanten is een aanslag binnen 24 tot 36 uur "zeer waarschijnlijk", schrijft Biden. Bij de aanslag op de luchthaven van afgelopen donderdag kwamen tientallen Afghanen en ook Amerikaanse militairen om het leven. Laatste fase van verstrek gestart Op de luchthaven is de laatste fase van het vertrek van de Amerikaanse troepen ingegaan. Dat heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie gezegd. Er zijn nu nog minder dan 4000 Amerikaanse militairen op het vliegveld. Dat waren er eerder deze week 5800. Volgens de Amerikanen hebben ze sinds de val van Kabul, op 15 augustus, meer dan 100.000 mensen uit de stad weggehaald. Het is onduidelijk of daar ook de mensen bij zitten die door bondgenoten zijn opgehaald. Taliban De Taliban laten bijna geen Afghanen meer door hun afzettingen rond het vliegveld. Ze staan klaar om de controle over te nemen, zodra de Amerikanen vertrekken. En woordvoerder van de Taliban zei tegen persbureau Reuters dat er binnen een week een kabinet wordt geïnstalleerd. "Het is moeilijk om vooruit te lopen op de vraag of daar vrouwen in zitten", zei hij. De hoogste leiders moeten daar volgens hem nog een besluit over nemen. Drone-aanval Hij zei ook dat de Taliban niet gelukkig zijn met de Amerikaanse drone-aanval van gisteren tegen de Afghaanse tak van Islamitische Staat. "De Amerikanen hadden ons moeten informeren. Het was een aanval op Afghaans grondgebied." De actie was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van afgelopen donderdag. De Amerikanen zeggen nu dat bij de drone-aanval twee IS'ers zijn omgekomen. "Het waren planners, leiders", zei de woordvoerder van het ministerie van Defensie. Eerder was nog sprake van één dode. De Taliban bevestigen dat er twee mensen zijn omgekomen, maar zeggen ook dat twee vrouwen en een kind gewond zijn geraakt. De toegangswegen werden gisteren ook al geblokkeerd door de Taliban:

Een dag na aanslag: Taliban blokkeren toegangswegen vliegveld, vluchten gaan door - NOS

Ook de Britten bouwen hun aanwezigheid in Kabul af. Een woordvoerder van het Britse leger zei dat de militairen alleen nog diplomaten en kleine aantallen Afghaanse burgers meenemen. Dat zijn Afghanen die al op het vliegveld zijn. "Het is tijd om deze fase af te sluiten", zei de Britse ambassadeur op de startbaan. "Maar we zijn de mensen die nog weg moeten niet vergeten. We doen alles wat we kunnen om hen te helpen." Volgens de minister van Defensie gaat het om zo'n duizend Afghanen.

Quote Mensen als ik krijgen onophoudelijk berichten van onze Afghaanse vrienden. Dat is beangstigend. Bevelhebber van het Britse leger

De bevelhebber van het Britse leger sprak van vele honderden Afghanen die hadden moeten worden opgehaald. Veel van hen vonden het te gevaarlijk om naar het vliegveld te komen, zei hij. "Mensen als ik krijgen onophoudelijk berichten van onze Afghaanse vrienden. Dat is beangstigend. Dit is een pijnlijke ervaring." Bevalling op laatste vlucht Vandaag is de laatste burgervlucht naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken. Na een tussenstop in Dubai kreeg een Afghaanse vrouw die aan boord was weeën. Met hulp van de Turkse bemanning bracht ze 10 kilometer boven Koeweit een meisje ter wereld. Uit voorzorg landde het toestel in Koeweit, maar dat bleek niet nodig. Het toestel vloog daarna door naar Birmingham. Het meisje heet Havva:

Baby geboren aan boord van vlucht met evacués uit Afghanistan - NOS