Verstappen na mooie pole in België: 'Belangrijker om het zondag af te maken'

Zijn eerste polepositie in België. Max Verstappen glom van trots na zijn indrukwekkende optreden voor tienduizenden natgeregende landgenoten in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. "Het was tricky met die al regen", gaf de Red Bull-coureur toe na de spannende ontknoping van een kwalificatie met hindernissen op het uitdagende circuit van Spa-Francorchamps. "Dit is een mooie pole, maar het is belangrijker om het zondag af te maken en de WK-leiding te heroveren."

Verstappen is een erkend regenrijder, maar de omstandigheden op Spa-Francorchamps waren zaterdag uitermate lastig. De kwalificatie werd in eerste instantie uitgesteld en kwam later lang stil te liggen door een crash van Lando Norris. De regen kwam en ging en maakte het lastig de juiste strategie te vinden. "Spa-Francorchamps is een geweldig circuit om te rijden, maar erg uitdagend als het regent", legde Verstappen uit.

Timing

Volgens de Nederlander, die in de laatste training de snelste was, kostte het moeite de auto op de baan te houden. "De bandenstrategie was ingewikkeld. Alles draaide om timing; op het juiste moment naar de juiste band wisselen. De lange pauze na de crash van Lando Norris was vervelend en weer extra uitdagend. Je weet dan niet hoe de baan erbij ligt en hoe glad het is", keek hij terug op de uitputtende middag.