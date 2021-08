De uitzending van 28 augustus

PvdA en GroenLinks - Nieuwsuur

PvdA en GroenLinks en de 'fusie' De PvdA kwam vandaag bijeen tijdens een congres. Het heetste hangijzer was de nauwere samenwerking met GroenLinks. Hoe verliep het vandaag tijdens het congres? En wat staat ons de komende tijd te wachten wat betreft die samenwerking? We bespreken het in de studio met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.

Amerika dood leider IS-K in Afghanistan De Amerikanen hebben met een drone belangrijke leden van terreurgroep IS-K om het leven gebracht, als vergelding voor een aanslag bij het vliegveld van Kabul. Maar wat weten we precies over de operatie die Amerika uitvoert tegen IS-K? We bespreken het met verslaggever Marieke de Vries.