Volleybalsters knokken zich langs Duitsland op EK en gaan naar kwartfinales

Nu begon Nederland scherp aan het duel met Duitsland en had het bijna de gehele eerste set een voorsprong, die zelfs even opliep tot vier punten. Aan het einde van de set kwamen de Duitsers, die twee plekken lager staan dan Nederland op de wereldranglijst, toch weer wat dichterbij, maar Anne Buijs toonde zich oplettend aan het net en sloeg zo het winnende punt binnen.

De Nederlandse volleybalsters hebben voor de vierde keer op rij de kwartfinales van het EK bereikt. In een spannende wedstrijd werd Duitsland in vier sets verslagen: 3-1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-23).

In de tweede set waren de rollen omgedraaid en had Duitsland lange tijd een voorsprong. Oranje bleef wel knap bij en stond zelfs even op voorsprong, maar dit keer was het toch Duitsland dat aan het langste eind trok. Het beslissende punt van deze set werd binnengeslagen door Marie Schoelzel.

Met afwisselend aanvalsspel en sterke verdedigende acties was Oranje in de derde set weer de bovenliggende partij. Dit keer maakte middenspeelster Eline Timmerman het winnende punt.

De vierde set ging lang gelijk op, maar het initiatief kwam steeds meer bij Nederland te liggen. Nika Daalderop hamerde het punt binnen, waarmee Oranje de wedstrijd won.