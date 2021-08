Thompson oppermachtig op 100 meter tijdens de Diamond League in Parijs

Elaine Thompson-Herah heeft tijdens de Diamond League-wedstrijden in Parijs overtuigend de 100 meter gewonnen. De Jamaicaanse was met 10,72 0,27 sneller dan nummer twee Shericka Jackson.

Thompson-Herah prolongeerde in Tokio haar olympische titels op de 100 en 200 meter en liep vorige week in Eugene met 10,54 de tweede tijd ooit op de 100 meter. Vrijdag moest ze in Lausanne echter haar meerdere erkennen in Shelly-Ann Fraser-Pryce, maar die was er in Parijs niet bij.

Bij de mannen won Fred Kerley de 200 meter. De Amerikaan liep dezelfde tijd als zijn landgenoot Kenneth Bednarek (19,79), maar finishte iets beter.