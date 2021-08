Bardet wint voor het eerst in carrière Vuelta-rit, Eiking blijft leider

Bardet zegeviert in bergetappe Ronde van Spanje, Eiking blijft in het rood - NOS

Romain Bardet heeft voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Vuelta a España gewonnen. De 30-jarige Fransman, die al wel drie keer een rit in de Tour de France op zijn naam schreef, kwam solo over de eindstreep in de veertiende etappe. Bij de beklimmingen onderweg greep Bardet ook nog eens de meeste punten voor het bergklassement, waarmee hij Damiano Caruso voorbij is en zondag de bolletjestrui mag aantrekken. De leidende positie van Odd Christian Eiking kwam niet in gevaar. De 26-jarige Noor rijdt daardoor zondag voor de vierde dag op rij in de rode leiderstrui.

Odd Christian Eiking - AFP

De rit begon in Don Benito en finishte na 165 kilometer koers op de top van de Pico Villuercas, een klim van de eerste categorie. Niet eerder finishte een etappe in de Ronde van Spanje daarboven. Vlak na de start reden er achttien renners weg uit het peloton, onder wie Tom Pidcock, Sep Vanmarcke en Romain Bardet. Nederlanders lieten zich zaterdag niet van voren zien. Geen van de aanvallers vormde een reële bedreiging voor de favorieten in de top van het algemeen klassement.

De vijftiende etappe van de Ronde van Spanje van Navalmoral de la Mata naar El Barraco, een bergrit over bijna 200 kilometer met twee beklimmingen van de eerste categorie, is zondag vanaf 14.45 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.