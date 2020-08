Vlap en Luckassen verspelen met Anderlecht zege in competitieouverture

Anderlecht is het seizoen in de Belgische competitie met een domper gestart. De al enige jaren in crisis verkerende topclub, voor het laatst landskampioen in 2017, kwam op bezoek bij KV Mechelen op een 2-0 voorsprong, maar verspeelde die marge in de slotfase: 2-2.

Jeremy Doku schoot Anderlecht na een knappe actie op voorsprong en na een eigen goal van ex-Cambuur- en ex-Heerenveen-speler Lucas Bijker kwamen de Brusselaars een kwartier voor tijd op 0-2.

Kansen in blessuretijd

Door goals van invallers Igor De Camargo en Jordi Vanlerberghe ging het alsnog mis voor Anderlecht. In blessuretijd had Michel Vlap de winnende goal op zijn schoen, maar Mechelen-doelman Gaetan Coucke werkte de bal net uit de hoek. Uit de daaropvolgende corner kopte Derrick Luckassen op de lat.

Zaterdag begon landskampioen Club Brugge het seizoen met een 1-0 nederlaag bij Standard Luik. KRC Genk, de kampioen van 2019, won zondag met 2-1 bij Zulte Waregem en AA Gent verloor met 2-1 bij STVV.