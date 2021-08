Diamond League: Nederlands record voor Visser, Bol eindigt net naast podium

Nadine Visser heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Parijs haar eigen Nederlands record op de 100 meter horden verbeterd. Ze eindigde als tweede en was met 12,58 0,08 langzamer dan Danielle Williams, de wereldkampioene van 2015.

Visser (26) dook 0,04 onder haar oude toptijd. Die liep de tweevoudig Europees kampioene indoor in 2019 op de WK.

Bol net naast podium

Femke Bol is er niet in geslaagd om bij de Diamond League-wedstrijden in Parijs het podium te halen op de 400 meter. Met 50,59 was ze 0,47 langzamer dan winnares Marileidy Paulino, die op de Spelen in Tokio zilver won.