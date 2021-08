Verstappen in natte kwalificatie naar polepositie in België

Max Verstappen in actie tijdens de derde training voor de GP van België - ANP

Max Verstappen begint vanaf polepositie aan de tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Nederlander van Red Bull start zondag van de eerste positie in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps troefde Verstappen zaterdag iedereen af in de kwalificatie, die door flinke regenval en een crash van Lando Norris (McLaren) veel vertraging opliep. De start van de kwalificatie werd wegens de regenval 12 minuten uitgesteld en het derde, beslissende deel afgebroken na een zware crash van McLaren-coureur Lando Norris, die in de eerste twee sessies een ijzersterke indruk had gemaakt onder de regenomstandigheden, Voor Verstappen is het zijn negende polepositie in zijn loopbaan. Naast hem op de eerste startrij staat verrassend Williams-coureur George Russell. Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton kwam niet verder dan de derde plaats. "Mooi om na de zomer zo aan de tweede seizoenshelft te beginnen", zei Verstappen na een lange, uitputtende middag.

Max Verstappen pakt polepositie in België - AFP

Kort voor de start van de kwalificatie kwam de regen nog met bakken uit de hemel. De wedstrijdleiding stelde de kwalificatie twaalf minuten uit, waarna de meeste teams de regenbanden op de bolides monteerden. Al snel in de eerste kwalificatiesessie werden op de opdrogende baan de regenbanden vervangen door intermediates. Norris Lando Norris (McLaren) ging het beste met de omstandigheden om en troefde Verstappen en Hamilton ruimschoots af. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez reed naar de vierde tijd. Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Kimi Räikkönen en Nikita Mazepin waren de eerste afvallers. De vijftien overgebleven coureurs begonnen aan Q2 in de wetenschap dat er meer regen zat aan te komen en dat ze misschien weinig tijd hadden om op de intermediates een redelijk snelle tijd neer te zetten. De lucht bleef dreigend, maar de druppels bleven weg. Verstappen was in de beginfase al snel, maar zag in de slotfase een aantal coureurs passeren.