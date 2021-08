Demonstratie op de Dam om steun te betuigen aan Afghaanse vluchtelingen

Op de Dam in Amsterdam demonstreren meer dan duizend mensen om steun te betuigen aan Afghanen die lijden onder de machtsovername van de Taliban. Ook roepen ze de Nederlandse regering op om Afghanistan officieel als onveilig aan te merken, zodat vluchtelingen recht krijgen op bescherming en asiel.

De demonstratie is een initiatief van Azadi, een beweging van jonge Afghaanse Nederlanders. Ze hebben zich aangesloten bij de internationale beweging Stop Killing Afghans Now, die vandaag in vijftien andere Europese en Amerikaanse steden protesteert. Na de manifestatie op de Dam volgt een protestmars door de stad.

De demonstranten willen ook dat Nederland voor onbepaalde tijd stopt met het uitzetten van ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde Afghanen, schrijft NH Nieuws.

"Vluchtelingen, juist ook Afghaanse vluchtelingen, worden al jarenlang steeds verder ontmenselijkt", stelde initiatiefnemer Sahar Shirzad eerder in de aankondiging. "Het is nu zaak ze hun waardigheid terug te geven."