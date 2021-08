Terugblik Tokio: Zijderveld en Kruger weer in de prijzen, triatleten mogen aan de bak

Chantalle Zijderveld en Lisa Kruger - NOS / Reuters

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat. De vierde dag van de Paralympische Spelen begon voortvarend met goud en brons op de atletiekbaan. Fleur Jong, samen met Jetze Plat vlaggendrager tijdens de openingsceremonie, veroverde bij het verspringen de zesde Nederlandse gouden medaille. Bij haar eerste poging sprong ze meteen een wereldrecord. Marlene van Gansewinkel, in Rio goed voor brons op het verspringen, mocht in Tokio dezelfde kleur medaille omhangen. Bij de mannen kwam Joel de Jong in de klasse T63 tot een zesde plaats in de finale. Met een afstand van 6,41 bleef hij ver onder zijn persoonlijk record van 6,63. De afstand waarmee hij begin juni nog EK-zilver won. Cheyenne Bouthoorn (T36) plaatste zich voor de finale van de 100 meter, die zondag op het programma staat.

Weer plakken voor Zijderveld en Kruger In het zwembad leverde drie finales in totaal twee medailles op. Chantalle Zijderveld en Lisa Kruger stonden in de finale van de 100 meter vrije slag (S10) voor de tweede keer in twee dagen tegenover elkaar. Net als in de finale van de 100 meter schoolslag, waar Zijderveld goud won en Kruger zilver, was het wederom Zijderveld die Kruger aftroefde; nu was het zilver en brons. Het goud ging naar de Canadese Aurelie Rivard, Zijderveld pakte haar derde medaille deze Spelen, ze won ook al zilver op de 50 meter vrije slag. Bas Takken eindigde op de 100 meter vrije slag (S10) als zesde in de finale. De 22-jarige zwemmer uit Hoorn, kanshebber op eremetaal op de 400 meter vrije slag, komt later in het zwemtoernooi ook nog in actie op de 200 meter wisselslag en de 100 meter rugslag. Drama voor Dorsman, Bruinsma zondag weer van start Voor Rogier Dorsman liep de finale van de 100 meter rugslag (S11) uit op een persoonlijk drama. De blinde zwemmer was in de series nog goed voor de tweede tijd, maar in de finale ging het mis. Hij ging als eerste op het keerpunt af, maar keerde te vroeg waardoor hij zich niet af kon zetten en stilviel. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vierde plek.

Bij het rolstoeltennis was er ook veel Nederlands succes. De nummer een van de wereld, Diede de Groot, kende een sterke start door haar eerste partij eenvoudig met 6-1, 6-0 te winnen van de Chileense Macarena Cabrillana. De Groots dubbelpartner Aniek Koot wist ook haar partij te winnen. Zij rekende in twee sets af met de Duitse Katharina Kruger, 6-3, 6-1. Ook bij de mannen ging het vlekkeloos. Tom Egberink, Niels Vink en Sam Schroder wisten allemaal vrij simpel te winnen. Perez op dreef Boccia-speler Daniel Perez won zijn eerste twee groepswedstrijden. De winnaar van paralympisch zilver in Rio was in zijn eerste wedstrijd de Braziliaan Guilherme Moraes met 13-1 de baas. Later op de dag versloeg hij de Russin Olga Dolgova met 6-5.

Triatleten bijten spits af, Bruinsma op herhaling De volgende paralympische dag begint al vroeg. Zo kun je vanaf vanavond 23.20 uur al kijken naar de verrichtingen van triatleten Jetze Plat, Geert Schipper en Margret IJdema. Plat won in Rio goud op de triatlon, Schipper zilver. In het zwembad gaat viervoudig paralympisch kampioen Marc Evers (SB14) voor de tweede keer het water in. Hij zwemt vanaf 02.15 uur de 100 meter schoolslag. De finale van de 50 meter vrije slag (S11), die gisteren werd gezwommen, wordt zondag om 12.18 uur overgezwommen. Dat is besloten na het toegekende protest van Liesette Bruinsma. De Nederlandse werd tijdens haar race te veel gehinderd door de Chinese zwemster Li Guizhi, die als tweede aantikte.

Drukke dag op de atletiekbaan Er is ook weer volop Nederlandse inbreng op de atletiekbaan. Finales zijn er voor wheeler Amy Siemons (T34, 03.25 uur), kogelstoter Take Zonneveld (F40, 03.53 uur), Nienke Timmer (T35, 12.44 uur) en Cheyenne Bouthoorn (T36, 05.10 uur). Voor Kenny van Weeghel (T54, 04.59 uur), Olivier Hendriks (T64, 14.29 uur) en Joel de Jong (T63, 14.47 uur) staan er series op het programma. Tennis Naast de vele Nederlandse atleten zijn er ook flink wat Nederlandse tennissers te bewonderen. Niels Vink en Sam Schroder spelen de halve finale van het dubbelspel en Diede de Groot en Aniek van Koot staan in de kwartfinales bij de vrouwen.

Maikel Scheffers begint om 08.00 uur aan zijn partij in de tweede ronde van het enkelspel. Ruben Spaargaren gaat op dezelfde tijd, maar op een andere baan, ook de strijd aan in de tweede ronde. Beide spelers komen later op de dag nog in actie in het dubbelspel. Scheffers met Tom Egberink en Spaargaren met Carlos Anker. Basketbalsters, roeiers en Perez weer in actie De Nederlandse rolstoelbasketbalsters beginnen om 02.00 uur aan hun vierde groepswedstrijd tegen Spanje. Oranje is al zeker van een plek in de kwartfinales. Wanneer de rolstoelbasketbalsters klaar zijn is het niet lang wachten op de finale van de gemengde dubbeltwee. Annika van der Meer en Corne de Koning, die zich via de herkansingen plaatsten voor de finale, stappen om 04.30 uur hun boot in. Daniel Perez vervolgt vanaf 03.40 uur zijn boccia-toernooi met zijn derde groepswedstrijd tegen de Thai Subin Tipmanee.