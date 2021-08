City bezorgt Arsenal nieuwe dreun, Chelsea en Liverpool spelen gelijk

Arsenal heeft ook de derde wedstrijd van het Premier League-seizoen verloren. Op bezoek bij het machtige Manchester City ging de ploeg van trainer Mikel Arteta kansloos onderuit: 5-0. Na 12 minuten stond het al 2-0. Chelsea en Liverpool speelden met 1-1 gelijk en leden zo beide voor het eerst dit seizoen puntenverlies.

Arsenal heeft na drie wedstrijden nog geen punt gepakt en nog geen doelpunt gemaakt. In de eerste twee duels van het seizoen werd er verloren van Brentford en Chelsea. Alleen in de League Cup wist de ploeg te winnen (6-0 van Championship-club West Bromwich Albion).

Dramatisch

De wedstrijd in het Etihad Stadium begon dramatisch voor de Londense formatie. Al na zes minuten kon City-aanvoerder Ilkay Gündogan vrij inkoppen na een voorzet van Gabriel Jesus. En zo'n vijf minuten later was het alweer raak. Bernardo Silva slingerde de bal in het zestienmetergebied en zag dat alles en iedereen de bal miste. Ferran Torres stond vervolgens helemaal vrij om binnen te schieten.

Tien minuten voor rust ging het weer mis voor Arsenal. Granit Xhaka kreeg een rode kaart na een vliegende tackle op João Cancelo. Scheidsrechter Martin Atkinson greep eerst naar geel, maar bedacht zich snel en stuurde de middenvelder van Arsenal - die Cancelo overigens niet blesseerde - van het veld.