Vos is in eindsprint de sterkste en wint vierde etappe Ladies Tour

De vierde etappe van de Simac Ladies Tour is gewonnen door Marianne Vos. Zij was in de sprint van een kopgroepje van drie Kasia Niewiadoma en Chantal Blaak de baas.

Blaak nam de leiderstrui over van de Zwitserse Marlen Reusser. Anouska Koster nam in de 148,9 kilometer lange rit (Geleen-Sweikhuizen) al na ruim 30 kilometer de benen.

De renster van Jumbo-Visma pakte ruim 3.00, maar werd na een vlucht van 85 kilometer teruggepakt door Vos, Blaak en Niewiadoma. Ze kon nog even aanklampen, maar moest de drie toch laten gaan.

Lorena Wiebes, vrijdag één van de velen die ten val kwamen, ging evenals Sarah Roy en Barbara Guarischi niet van start. De Deense Emma Norsgaard stapte af.