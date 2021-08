Drie jongeren aangehouden voor anti-homogeweld in Reek, op heterdaad betrapt

Drie jonge mannen zijn donderdagavond aangehouden na het mishandelen van een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats voor mannen in het Brabantse Reek. Dat maakte de politie vanmiddag bekend.

De afgelopen maanden kwamen er zo'n tien meldingen binnen bij de politie van anti-homogeweld bij de ontmoetingsplaats aan de Rustvenseweg. Daarom hielden agenten in burger preventief toezicht in de omgeving.

In de loop van donderdagavond zagen agenten drie jonge mannen uit een auto stappen en de bosjes in lopen. Vlak daarna kwam er bij de meldkamer een telefoontje binnen over een mishandeling. De verdachten bleken de drie mannen te zijn. Daarop werden ze gearresteerd. Een verdachte probeerde er nog vandoor te gaan, meldt Omroep Brabant, maar dat mislukte.

Meerdere wapens

De verdachten zijn twee 18-jarige mannen uit Herpen en een 19-jarige man uit Berghem. Op hun lichaam en in hun auto vonden agenten onder meer een ploertendoder, een wapenstok, pepperspray en een taser. De wapens zijn in beslag genomen, het drietal zit nog vast.

De politie onderzoekt of de drie ook betrokken waren bij de andere mishandelingen bij de ontmoetingsplaats. Slachtoffers worden opgeroepen zich te melden.