Terpstra knokt zich naar zilver op WK mountainbike achter ongrijpbare Richards

Bij de verkenning van het WK-parcours in Val di Sole, het Zonnedal van de Italiaanse regio Trentino, wist Terpstra het al zeker. 'This one is sweet', schreef de Nederlandse mountainbikester bij de bewegende beelden van de training die ze op Instagram postte. Zaterdag maakte de rijdster uit Zierikzee duidelijk wat ze met die woorden bedoelde. Op het loodzware parkoers met 190 hoogtemeters spatte de liefde er van af. Door het hoofd koel te houden pakte ze het zilver, achter de ongenaakbare Richards.

Anne Terpstra heeft bij de WK mountainbike in Italië zilver veroverd. De Britse Evie Richards was oppermachtig en kon zonder problemen naar het goud fietsen. Het brons ging naar de Zwitserse Sina Frei.

De mannen gaan om 15.40 uur van start. Mathieu van der Poel doet niet mee. Milan Vader en David Nordemann komen wel in actie. De race is live te volgen op NOS.nl en de NOS-app.

Richards, de nummer 7 van Tokio 2020, werd de eerste Britse die een regenboogtrui veroverde in het mountainbike. Een jaar eerder, in het Oostenrijkse Leogang, moest ze zich nog tevreden stellen met de dertiende plaats.

Mooiste dag

De 30-jarige Terpstra, vijfvoudig nationaal kampioene op de mountainbike, beleefde in het noorden van Italië de mooiste dag uit haar loopbaan. De vijfde plaats op de Olympische Spelen van Tokio, een maand eerder, bleek een alleraardigste opwarmer voor Terpstra. Waar olympisch kampioene Jolanda Neff een maand na de exercitie in Japan de prijs betaalde voor de vele huldigingen die volgden op haar zegetocht en in de achterhoede eindigde, maakte Terpstra in Val di Sole duidelijk wat ze allemaal in haar mars heeft.

De mondiale titelstrijd werd daarmee een wedstrijd met twee gezichten. De wedstrijd leek na vijf minuten volledig in de plooi te liggen, nadat de Franse alleskunner Pauline Ferrand Prevot een verschroeiende versnelling plaatste. Ze blondine ging met gemak haar zevende wereldtitel mountainbike behalen, zo zag het er naar uit.

Vlees en bloed

Maar zelfs de vrouw die meervoudig wereldkampioene werd in het wegwielrennen, veldrijden én mountainbike bleek een sterfelijk mens van vlees en bloed. Na iets meer dan een half uur koers betaalde ze de tol voor haar inspanningen. Alsof ze stil stond werd ze in de derde van in totaal vijf ronden bijgehaald door Richards, die haar al snel achterliet toen ze bemerkte dat de Française niet in staat bleek wat kopwerk te doen.

Daarmee verwerd Ferrand-Prevot tot een mikpunt voor Terpstra, die er in dezelfde omloop in slaagde haar bij te halen, te passeren en de tweede plaats te veroveren, een klassering die ze niet meer uit handen gaf. De Française eindigde als vierde.

Tauber achtste

Terpstra, die wordt getraind door Guido Vroemen, werd daarmee de eerste Nederlandse vrouw die op het podium stond sinds het WK in 1990 voor de eerste maal werd verreden in het Amerikaanse Furtado.

Haar beste prestatie op een WK was de vierde plaats die ze in 2019 veroverde in het Canadese Mount Saint Anne. De andere Nederlandse kanshebber, Anne Tauber, moest genoegen nemen met de achtste plaats.