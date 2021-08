Angel uit PvdA-ledenraad: motie tegen formeren met Rutte niet in stemming

Partijleider Ploumen komt het podium op - ANP

De spannendste kwestie die voorlag bij de PvdA-ledenraadpleging over de formatie en samenwerken met GroenLinks is nog voordat de bijeenkomst goed en wel was begonnen onschadelijk gemaakt. Een kritische motie over überhaupt niet formeren met Rutte is namelijk niet in stemming gebracht. Een van de partijleden, oud-Tweede Kamerlid Arie de Jong, maakte bezwaar om over de motie stemmen, omdat van tevoren oordelen over de formatie niet volgens de partijstatuten zou zijn. Alleen achteraf mogen leden zeggen wat ze van een regeerakkoord vinden, zei De Jong. CDA-momentje Er volgde een rommelige stemming over een ordevoorstel van De Jong om niet over de motie te stemmen. Kijk hier naar het 'CDA-momentje' bij de ledenraad van de PvdA:

Een 'CDA-momentje' op de ledenraad van de PvdA - NOS

"Als u tegen deze motie bent, dan wil u dus dat we erover gaan stemmen", klonk het. En ook: "Oh jee, we hebben ons CDA-momentje", refererend aan het congres van die partij in 2010, waar gedoe met rode en groene stembriefjes tot veel verwarring leidde. Uiteindelijk werd het voorstel van De Jong aangenomen, en ligt de weg dus nog open voor de PvdA-fractie om met VVD-leider Rutte te onderhandelen.