Aangepaste Formule 1-kalender voor dit seizoen: 22 in plaats van 23 races

De Formule 1-leiding heeft zaterdag een aangepaste kalender voor 2021 naar buiten gebracht. In totaal worden er dit jaar geen 23 maar 22 races gereden. Dat is nog altijd een recordaantal in de koningsklasse van de autosport.

Door het coronavirus zijn de races dit jaar in Australië en Japan geschrapt. Daar komt een race voor terug. Die zou op 21 november in Qatar moeten plaatsvinden. Daar is echter nog geen akkoord mee gesloten. Bahrein geldt als eventueel alternatief.