PSV straalt vertrouwen uit, maar zoekt ook extra kwaliteit na Europese kater

"Het was teleurstellend, maar we hebben laten zien dat PSV een goede ploeg is en veel potentie heeft", vatte hij de mislukte Champions League-campagne samen.

De Eindhovenaren spelen nu in de groepsfase van de Europa League, waarin het overigens nog steeds opponenten van kaliber treft . Toch was vrijdag tijdens een persconferentie van trainer Roger Schmidt de teleurstelling van de gemiste Champions League-kwalificatie nog voelbaar.

Het is een publiek geheim dat PSV de selectie wil aanvullen met een centrumspits en een defensieve middenvelder. En als het even kan komt er ook nog een kwaliteitsinjectie voor de rechtsbackpositie, aangezien Philipp Mwene en Jordan Teze niet iedereen kunnen overtuigen.

PSV speelt vanavond om 20.00 uur in de eredivisie thuis tegen FC Groningen. Het duel is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Kort na de wedstrijd is daar ook een samenvatting te zien.

Schmidt is niet het type om via de media de druk op de technische leiding wat te verhogen om extra spelers binnen te halen. Maar met de naderende transferdeadline op dinsdag 31 augustus was hij wel open over zijn transferwens.

"Het zou niet verkeerd zijn om nog wat extra kwaliteit in onze selectie erbij te krijgen. Daar werken we al weken aan. Ik weet niet zeker of we nog de juiste spelers kunnen vinden, het wordt een kwestie van afwachten", aldus Schmidt.

De namen van Luuk de Jong, Mergim Berisha en Santiago Arias circuleren rond de Eindhovense club, maar niks is zeker.

Gerbrands: 'Uitschakeling geen invloed op transferbeleid'

Het uitblijven van de lucratieve Champions League-inkomsten heeft volgens Toon Gebrands geen invloed gehad op het transferbeleid van PSV. De algemeen directeur vertelde tegen PSV TV dat de club vasthoudt aan de koers die voor dit seizoen was uitgestippeld.

"De Champions League was voor ons een extraatje geweest, dan hadden we ongeveer 15 miljoen euro extra opgehaald. We werken met een begroting die is gebaseerd op deelname aan de groepsfase van de Europa League, dus er is niets veranderd."