Boodschap aan GroenLinks-leden: samen met PvdA tegen 'weigerpolitici' op rechts

Samenwerken met de PvdA is nodig om de "arrogantie van de macht te breken". Dat was de boodschap van GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn secondant Corinne Ellemeet in hun gesprek met partijleden.

Volgens de twee zitten bij VVD en CDA 'weigerpolitici' die het gesprek niet durven aan te gaan. "Het lijkt wel alsof ze bang zijn om over de inhoud te praten", zei Klaver. "Het lijkt wel alsof voor andere partijen spelletjes voorop staan", aldus nummer 2 Ellemeet.

Veel leden die aan het woord kwamen, vinden dat er gezamenlijk opgetrokken moet worden in de formatie. Wel waren er zorgen over het bewaken van het eigen groene 'smoel'.

Donkergroen en donkerrood

Klaver betoogde dat het bundelen van de krachten niet leidt tot het verwateren van de eigen waarden. "Het leidt juist tot donkergroen en donkerrood", refereerde hij aan de partijkleuren van GroenLinks en PvdA.

Ook hadden leden vragen over hoever de samenwerking moest gaan. Klaver en Ellemeet verzekerden de zaal dat het gaat om een eerste stap van de fracties in der Tweede Kamer die samen optrekken in de formatie. Een echte fusie van de fracties, laat staan van de partijen, is op dit moment niet aan de orde.

Andere vragen gingen over überhaupt regeren in een kabinet met VVD-leider Rutte. Samenwerken met rechtse partijen is niet ideaal, zeiden de twee, maar zeker op het gebied van klimaat dringt de tijd.

Andere koers

"Het slaat mij om het hart dat we nog minder dan 10 jaar hebben voordat we een punt bereiken dat we niet meer terug kunnen", zei Ellemeet. "Wij moeten nu een verschil maken voor klimaat, wij moeten nu aan de macht komen en een andere koers inslaan." Maar, zei ze ook: "We moeten alleen regeren als we het verschil kunnen maken."

Vanaf 12.00 uur houdt de PvdA een online ledenraadpleging over de formatie en de samenwerking met GroenLinks. Bij de PvdA wordt het spannender, want binnen de partij is meer verdeeldheid over samenwerking.

Daarbij gaan PvdA-leden stemmen over verschillende voorstellen. Dat maakt de uitkomst onvoorspelbaar. Een aantal van de moties gaat over de vraag in welke mate samenwerken wenselijk is. Er zijn ook leden die zich afvragen of ze willen regeren met VVD-leider Rutte. In een andere motie wordt aangedrongen op nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.