Explosie bij woning in Alblasserdam, explosief geplaatst bij ander huis

De explosie had een gat geslagen in een deur van de woning:

In Alblasserdam is afgelopen nacht een explosie geweest bij een woning. Er raakte niemand gewond. Het huis aan de Boezem werd recent gesloten in het onderzoek naar de ontvoering van een onschuldige man begin augustus. In het huis woont het echte doelwit van die ontvoering.

Een 56-jarige man uit Hoofddorp werd begin augustus ontvoerd. Kort daarna hield de politie zes verdachten aan in Gouda. Een paar dagen later werd daar ook de bus gevonden waarmee het slachtoffer was ontvoerd. Maar de man bleef spoorloos.

Uit voorzorg werd nog een andere woning gesloten aan de Merelstraat. Daar is vannacht ook een explosief gevonden, in de brievenbus. Het is onschadelijk gemaakt, schrijft Rijnmond .

Buurtbewoners zijn geschrokken van de explosie. "Ik zat rechtop in mijn bed en ik dacht meteen aan dat huis. Het komt nu wel heel dichtbij", zegt een bewoner die vlak bij het bewuste pand woont tegen Rijnmond.

"Ik voel me niet veilig meer na vannacht en ik reken dat de mensen die daar woonden ook aan. Zij brengen de hele buurt in gevaar", zegt een ander. "Die explosie vannacht is echt niet het laatste wat wij ervan gaan merken. Als het pand in de fik gaat of wordt gesloopt is de buurt van de ellende af."

Locoburgemeester Arjan Kraijo (CDA) is vandaag de wijk in gegaan om met bewoners te praten. Hij benadrukt dat de gemeente met de politie en het Openbaar Ministerie in gesprek is over de maatregelen die genomen worden in de wijk en rondom het gesloten pand.