Explosie bij een woning in Alblasserdam, explosief geplaatst bij ander huis

De explosie had een gat geslagen in een deur van de woning:

In Alblasserdam is afgelopen nacht een explosie geweest bij een woning. Er raakte niemand gewond. Het huis aan de Boezem werd recent gesloten in het onderzoek naar de ontvoering van een onschuldige man begin augustus. In het huis woont het echte doelwit van die ontvoering.

Uit voorzorg werd nog een andere woning gesloten aan de Merelstraat. Daar is vannacht ook een explosief gevonden, in de brievenbus. Het is onschadelijk gemaakt, schrijft Rijnmond.

Het Openbaar Ministerie kan nog niet bevestigen of de explosieven te maken hebben met de eerdere dreigementen en de ontvoering.

Op straat

Een 56-jarige man uit Hoofddorp werd begin augustus ontvoerd. Kort daarna hield de politie zes verdachten aan in Gouda. Een paar dagen later werd daar ook de bus gevonden waarmee het slachtoffer was ontvoerd. Maar de man bleef spoorloos.

Na de ontvoering stapte een man uit Alblasserdam naar de politie om te melden dat hij mogelijk het echte doelwit was. Zijn huis aan De Boezem werd toen al afgesloten om afrekeningen te voorkomen. Ook een tweede woning werd uit voorzorg gesloten.

Een week na de ontvoering werd de onschuldige man achtergelaten op straat in Delft. Hij bleek te zijn mishandeld. Sindsdien zijn geen nieuwe aanhoudingen gedaan.

Cocaïne

De politie vermoedt dat de incidenten te maken hebben met de onderschepping van een grote lading cocaïne uit Ecuador op 28 juli in de haven van Antwerpen. Het onderzoek loopt nog.