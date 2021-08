Nederland ontbreekt op WK beachsoccer: 'Genoeg potentie, te weinig steun van KNVB'

Gaston Laduche (Uruguay) haalt de bal spectaculair om. - ANP

Wat hebben Romário, Zico en Eric Cantona gemeen? Behalve dat ze wereldberoemde ex-voetballers zijn, hebben zij ook ooit meegedaan aan het WK beachsoccer. Strandvoetbal, dus. De sport is (nog) niet heel bekend in Nederland, ondanks dat 'we' in 2013 al eens meededen aan het WK. Dit jaar is Nederland niet eens gekwalificeerd voor het toernooi dat momenteel bezig is in Moskou en wereldwijd vele kijkers trekt. Spektakel Eén reden hiervoor is misschien wel het spektakel: er vallen gemiddeld elf doelpunten per wedstrijd. En een wedstrijd bestaat maar uit 36 minuten, verdeeld over drie speldelen van 12 minuten. De ondergrond is (uiteraard) zand. Dit kan een echt strand zijn of los zand, op een veld van ongeveer 36 bij 27 meter. Zoals elke amateurvoetballer weet die ooit op een slecht veld heeft gespeeld: zand is moeilijk bespeelbaar. Hierdoor is de bal vaak in de lucht en zie je relatief veel goals uit een spectaculaire omhaal.

WK 2021: Dejan Stankovic (Zwitserland) haalt uit - AFP

En wie zijn er dan goed? Op de twintig WK's die tot op heden werden gespeeld, werd Brazilië veertien keer wereldkampioen. Van de laatste vijf edities wonnen ze er echter maar één. Portugal is de huidige wereldkampioen en ook Rusland pakte al twee keer goud. Niet gek dan ook dat deze editie in Moskou is. Wel opvallend, omdat Rusland door een dopingschandaal geen grote sportevenementen mag organiseren, in welke sport dan ook. Maar dat werd besloten na deze toewijzing van dit toernooi in Moskou, dus de FIFA greep niet in.

Nederland is er dus niet bij in Rusland. De Nederlandse mannen deden deze editie door geldgebrek zelfs niet mee aan de kwalificatie, vertelt Maikel Schats. Hij richtte in 2014 de Beach Soccer Bond Nederland op, nadat de KNVB de beachsoccer-tak had afgestoten. Naast directeur van de bond is hij ook bondscoach bij de mannen én vrouwen. "De vrouwen hebben meer kans om het WK te halen. Qua budget kon maar één team meedoen aan de kwalificatie. Dat zijn dus de vrouwen geworden. Helaas hebben wij op dit moment niet de financiële middelen om met beide teams mee te doen", zegt de lichtelijk teleurgestelde pionier van het beachsoccer in ons land. Potentie in Nederland Hij weet dan ook precies wat er mis gaat in Nederland. "Er is hier veel potentie, met de vele stranden en indoorlocaties. Maar het ontbreekt aan steun van bijvoorbeeld de KNVB. In landen waar die steun er wel is vanuit de bond zie je gelijk resultaat. En met resultaat levert beachsoccer weer meer op. Het is een vicieuze cirkel." De KNVB had beachsoccer wel een tijdje onder het dak, maar door gebrek aan inkomsten is daarmee gestopt. "En dat is jammer, want het is toen gewoon niet goed gegaan. Als dat destijds wel goed was opgepakt, had men ingezien dat er wel degelijk wat mee te verdienen valt uiteindelijk."

Patrick Ax (l) in actie voor het Nederlandse team tijdens het WK in 2013 - AFP

Behalve de organisatie voor de nationale teams organiseert de bond een mannen- en vrouwencompetitie. Hier willen ex-profs nog weleens een wedstrijdje meepakken, bijvoorbeeld Arthur Numan of Olaf Lindenbergh. "Bij een achteraftoernooitje in Sint-Oedenrode doen al zo'n 900 mensen mee. Laat staan als het wel actief wordt gepromoot. Het is gewoon zonde dat hier niks mee wordt gedaan, ook omdat het uiteindelijk juist iets oplevert."

Van de vier teams die over zijn in Moskou heeft Schats een duidelijke favoriet: Zwitserland. "Eigenlijk was mijn favoriet Brazilië, die doen het altijd goed. Niet gek gezien de populariteit van de sport op de stranden in Rio de Janeiro. Maar de Brazilianen liggen eruit, dus dan kies ik voor Zwitserland. Die bond pakt het wel goed aan en dat zie je gelijk." Zondagavond zullen we weten of de Nederlandse strandvoetbalpionier gelijk krijgt.