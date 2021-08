Opnieuw actueel: de mysterieuze oorsprong van het coronavirus

Waar komt het coronavirus vandaan? Dat is nog steeds niet duidelijk, ook niet na een langverwacht rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat gisteren verscheen. President Biden had opdracht gegeven om in kaart te brengen wat de diensten weten over de bron van de pandemie. Maar ze zijn het onderling niet eens en kwamen niet met concrete bewijzen.

Dus blijft de herkomst voorlopig een mysterie. Het WHO-onderzoeksteam wil daarom zo snel mogelijk een tweede onderzoek in Wuhan, maar China werkt daar niet aan mee. Er zijn ondertussen nog zeker twee belangrijke scenario's over: het virus is uit een vleermuis via een dier op een mens overgesprongen, of het virus is per ongeluk uit een lab ontsnapt.

Nieuwsuur dook in de verhalen en bewijzen rond beide scenario's. We spraken onder anderen met internationale hoofdrolspelers als topviroloog Marion Koopmans, moleculair bioloog Alina Chan en 'master virus hunter' Ian Lipkin. Wat weten we over die ene vraag: waar komt het virus vandaan? Bekijk de video hieronder.