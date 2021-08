Project-Ronaldo mislukt voor Juventus: 'Zoektocht naar verering is gestrand'

Cristiano Ronaldo - AFP

Project-Ronaldo loopt ten einde in Turijn en moet als mislukt beschouwd worden. De komst van Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018 kende immers slechts één achterliggende gedachte: het werd de hoogste tijd dat Juventus na 1996 weer eens de Champions League ging winnen. Maar drie seizoenen later prijkt die vurige wens nog altijd als onvervuld bovenaan het verlanglijstje en is Cristiano Ronaldo vertrokken naar zijn oude club Manchester United. Ironisch genoeg is de komst van de Portugese vedette er misschien wel mede debet aan geweest dat de Italianen nooit meer de Champions League wonnen. "Juventus was veruit de beste in de Serie A en werd altijd kampioen", vertelt Willem Haak, freelance journalist en kenner van het Italiaanse voetbal. "Maar ja, dat wordt ook een beetje saai natuurlijk. Ze dachten met Ronaldo de stap te kunnen maken naar succes in de Champions League."

Trainer Massimiliano Allegri, terug bij Juventus - AFP

Onder Massimiliano Allegri, net bij Juventus teruggekeerd maar ook destijds de coach, ging het op het Europese podium echter mis in de kwartfinales. Ajax toonde zich in 2019 over twee duels de meerdere en opende ook de ogen in Turijn: de Amsterdammers triomfeerden met mooi voetbal, terwijl Juve saai spel aan de dag legde en nog verloor ook. Dat moest anders. Aantrekkelijk voetbal "Daarom werd Maurizio Sarri aangesteld", aldus Haak. "Hij had bij eerdere clubs aantrekkelijk voetbal laten zien. Maar Juventus ging er een jaar later in de achtste finales uit tegen Olympique Lyonnais. Missie mislukt, ofschoon de landtitel wel werd geprolongeerd." "Toen kwam Andrea Pirlo, een jonge trainer die ook aantrekkelijk voetbal wil spelen. Maar ook hij redde het niet. In de Champions League was FC Porto dit jaar in de achtste finales te sterk, maar hij werd ook geen kampioen. Er werd niet meer gewonnen en het voetbal was ook niet om aan te zien."

Cristiano Ronaldo en Juventus-trainer Andrea Pirlo in conclaaf - AFP

Kortom, de missie van Juventus, dat afgelopen seizoen ternauwernood de vierde plaats en daarmee Champions League-voetbal veiligstelde, is volledig in het water gevallen. Ondanks Ronaldo. Of juist dóór het aantrekken van de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar? Haak: "Zijn komst kostte enorm veel geld. Naast de transfersom van 120 miljoen euro ook nog eens een salaris van ruim 30 miljoen per jaar. Netto. Kun je nagaan..." Daardoor ontbrak het aan financiële middelen om de rest van het elftal onder handen te nemen, constateert Haak. "Ze kozen voor één speler in plaats van het verbeteren van de gehele selectie. Een grote fout, naar mijn mening. Zonder Ronaldo waren ze ook wel minstens twee keer kampioen geworden en hadden ze ook de groepsfase van de Champions League overleefd." Gebrek aan creativiteit Het heeft al die jaren vooral aan het middenveld geschort. "Dat was het grote probleem, dat was gewoon niet goed genoeg. Daar stonden allemaal lopers. Het ontbrak de middenvelders aan brille, aan creativiteit. En met Wojciech Szczesny stond er ook geen geweldige keeper in het doel. Ronaldo maakte zijn doelpuntjes wel, maar in de topwedstrijden bleef de rest achter. Messi kan ook niet in zijn eentje Fortuna Sittard kampioen maken." Heeft Ronaldo, die bij de Oude Dame in 134 duels tot 101 treffers is gekomen, dan op zijn beurt ook een misrekening gemaakt? "Hij is een voetballer die waardering wil voelen. Dat hij naar Juventus is gekomen, had ook te maken met het applaus dat hij als speler van Real Madrid kreeg voor zijn omhaal in Turijn", verwijst Haak naar de prachtige treffer in april 2018.

De rake omhaal van Real Madrid-spits Cristiano Ronaldo in Turijn - AFP

"Ik denk dat hij meer had verwacht van Juventus", stelt Haak. "Dat ze ervoor zouden zorgen dat de rest van de ploeg ook versterkt zou worden. Maar drie jaar achtereen heeft Juventus het moeten afleggen tegen completere teams die het beter deden. Aan de andere kant: als het wél was gelukt in de Champions League, was hij nu de absolute held geweest. Zijn zoektocht naar verering is echter gestrand." De inmiddels 36-jarige spits ziet dat ook niet meer veranderen en heeft de wijk genomen naar Manchester United, de club die hij twaalf jaar geleden verruilde voor Real Madrid. Rare, ingewikkelde constructie Juventus heeft ondertussen teruggegrepen naar kampioenenmaker Allegri, die de 36-voudig landskampioen vanaf 2014 ook vijf seizoenen onder zijn hoede had en in die periode vijf keer de Scudetto won en viermaal de nationale beker. Haak: "En met Europees kampioen Manuel Locatelli hebben ze een van de grote Italiaanse talenten binnengehaald. Dat is een stap in de goede richting."

De Italiaanse international Manuel Locatelli viert de Europese titel - AFP