Wekdienst Tokio: goud en brons bij atletiek, weer kansen bij zwemfinales

Wekdienst Tokio Dag 4 - NOS

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. Ook de vierde paralympische dag lijkt weer een succesvolle dag te worden voor de Nederlandse equipe. Fleur Jong opende het medaillebal vannacht met goud bij het verspringen en deed dat met een wereldrecord van 6,16 meter. Marlene van Gansewinkel ging er met een sprong van 5,78 meter met het brons vandoor. Jong, die bij de openingsceremonie samen met handbiker Jetze Plat de Nederlandse vlag droeg, heeft nog genoeg tijd om zich voor te bereiden op haar volgende onderdeel: de 100 meter sprint. Op 2 september probeert ze zich te kwalificeren voor de finale, die een dag later plaatsvindt. Atlete Nikita den Boer kwam op de 5.000 meter 0.24 tekort voor een medaille. Ze eindigde als vierde, maar wel met een persoonlijk record van 11.15,37. Naar huis met goud Ook de gouden baanwielrenster Larissa Klaassen kwam vannacht - samen met haar piloot Imke Brommer - weer in actie. Op de 3.000 meter achtervolging kon ze het succes van donderdag niet herhalen. Klaassen bleef steken op een zevende plek en keert huiswaarts met die ene gouden medaille.

Klaassen en Brommer Tokio - Reuters

Ondertussen wisten de roeiers, Annika van der Meer en Corné de Koning, zich alsnog te plaatsen voor de finales bij de gemengde dubbeltwee. Het duo moest vannacht via de herkansing nog een plekje afdwingen en dat lukte. Zondagnacht om 04.30 uur gaan ze op jacht naar een medaille. Tafeltennisster Kelly van Zon won vannacht haar kwartfinale van de Koreaanse Kim Seongok (3-1) en moest vanochtend alweer aantreden in de halve finales. Ze stond daarin tegenover de Turkse Kubra Korkut, de tegenstander van Van Zon in de finale van Rio de Janeiro. Vandaag trok de Nederlandse, net als in Rio, aan het langste eind. Het werd 3-1. Maandag 30 augustus komt de titelverdedigster in actie in de finale, ze treft daar de Franse Anne Bernoud of Viktoriia Safonova van het Russische paralympisch comité.

De tot nu toe succesvolle zwemploeg is ook vannacht weer het zwembad ingedoken. Bas Takken, Chantalle Zijderveld, Lisa Kruger en Rogier Dorsman gingen alle vier feilloos door naar de finales die deze ochtend live te volgen zijn via deze livestream. Om 10.15 uur komt Takken in actie op de 100 meter vrije slag, vlak daarna zien we Zijderveld wederom strijden met Kruger om de medailles op diezelfde afstand. Dorsman, die deze Spelen al goud veroverde op de 400 meter vrije slag, sluit de zwemfinales af. Hij begint om 11.10 uur aan de 100 meter rugslag.

Zijderveld (midden) en Kruger (links) met hun gouden en zilveren medaille op de 100 meter schoolslag - Reuters

Tot slot komt vanmiddag ook nog een deel van de atletiekploeg in actie. Joel de Jong gaat om 12.50 uur beginnen aan zijn finale bij het verspringen in de klasse T63. Cheyenne Bouthoorn gaat om 14.30 uur de 200 meter lopen. De wedstrijden zijn via deze livestream te volgen.