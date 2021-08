Mountainbikers klaar voor WK-start op bekend terrein in Val di Sole

Peter Sagan (hier tijdens de Spelen van 2016 in Rio) deed in 2008 ook mee aan de WK mountainbike - Getty Images

Val di Sole staat te boek als een prachtig skigebied, maar ook de internationale mountainbike-top weet het 'Zonnedal' tegenwoordig makkelijk te vinden. Dat begon in 2008, toen het Noord-Italiaanse oord voor het eerst op de mountainbikekalender verscheen. En niet met zomaar een evenement: de WK. Net als dit jaar. Vanmiddag staat voor zowel de vrouwen als de mannen de crosscountry op het programma.

Livestreams en Nederlanders De WK mountainbike zijn te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Om 12.55 uur beginnen de vrouwen aan de crosscountry, om 15.40 uur starten de mannen. Bij de vrouwen vormen Anne Tauber, Anne Terpstra, Lotte Koopmans, Ceylin del Carmen Alvarado en Sophie von Berswordt de Oranjeselectie. Bij de mannen komen Milan Vader en David Nordemann in actie. Mathieu van der Poel meldde zich af vanwege rugpijn.

Bij de medaillewinnaars van dertien jaar geleden springt de naam van Peter Sagan in het oog. De toen 18-jarige Slowaak zegevierde bij de junioren. Eerder dat jaar had hij in zijn leeftijdscategorie zilver veroverd bij de WK veldrijden, terwijl hij later in zijn carrière als profwielrenner drie keer wereldkampioen op de weg zou worden. Overtreffende trap In het hedendaagse vrouwenpeloton fietst een vergelijkbare alleskunner rond: Pauline Ferrand-Prèvot. Eentje van de overtreffende trap zelfs. Want waar bij het opmerkelijke succesverhaal van Sagan ook de uitslagenlijsten uit zijn juniorentijd erbij gehaald moeten worden, onderscheidde de Française zich in die drie verschillende disciplines ook bij de senioren op mondiaal niveau. Sterker, ze was wereldkampioene als wegrenster, in het veld én op de mountainbike. En om het nog mooier te maken: ze had die mondiale titels allemaal tegelijk in handen! Ferrand voltooide die unieke trilogie in 2015 door in Vallnord (Andorra) voor het eerst naar het goud bij de WK mountainbike te snellen.

Pauline Ferrand-Prévot juicht - AFP

Dat beloofde veel voor het olympische jaar 2016. Rio de Janeiro leverde echter louter desillusies op, waaraan een scheenbeenbreuk van eind 2015 mede debet was. In het openingsweekeinde van de Spelen kwam Ferrand in de wegwedstrijd niet verder dan de 26ste plaats en twee weken later behoorde ze op de mountainbike tot de uitvallers. "Het liefste wat ik deed was fietsen", keek de in Reims geboren wielrenster terug op haar jaar als drievoudig wereldkampioene, "maar het is mijn grootste nachtmerrie geworden." Duikeling Ferrand liet doorschemeren de diverse fietsen aan de wilgen te hangen, maar keerde op haar schreden terug. En andermaal met succes, zij het vooral in het mountainbiken. Ze heroverde de wereldtitel in 2019 en prolongeerde die een jaar later.

Pauline Ferrand-Prévot in actie - AFP