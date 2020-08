Foto opgedoken van Spaanse oud-koning Juan Carlos in Abu Dhabi

Er is een foto opgedoken van de Spaanse oud-koning Juan Carlos in Abu Dhabi. Een paar dagen geleden werd duidelijk dat hij de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten heeft uitgekozen als voorlopige verblijfplaats, maar beeld was er nog niet. Sinds zijn vertrek uit Spanje was onduidelijk waar de omstreden Juan Carlos naartoe was gegaan.

Maandag kondigde Juan Carlos zijn vertrek uit Spanje aan in een brief aan koning Felipe, zijn zoon. Hij schreef dat hij zijn besluit had genomen in het licht van "bepaalde gebeurtenissen" in zijn privéleven vroeger.

De oud-koning was onder meer in opspraak geraakt door een smeergeldaffaire en een jachtreis naar Botswana tijdens de economische crisis in 2012. In juni werd bekend dat er een corruptieonderzoek tegen hem werd geopend. Er kwam steeds meer druk op het koningshuis om iets te doen aan het verblijf van Juan Carlos in Spanje.

Vijfsterrenhotel

Op de dag dat zijn vertrekbrief openbaar werd, meldden Spaanse media dat hij het land al had verlaten. Sindsdien werd druk gespeculeerd over zijn nieuwe verblijfplaats. Inmiddels is duidelijk dat het dus het Midden-Oosten is geworden.

De BBC meldt dat hij een verdieping van het Emirates Palace Hotel (vijf sterren) voor zichzelf heeft. Juan Carlos heeft naar verluidt goede banden met de kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed