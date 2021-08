In Spa pakt Formule 1 de draad weer op, maar veel teams leven al in 2022

Esteban Ocon op het circuit van Spa-Francorchamps - Pro Shots

De eerste seizoenshelft van de Formule 1 eindigde met een daverende verrassing: Esteban Ocon boekte in Hongarije zijn eerste grand prix-zege. Voor zijn renstal Alpine was het seizoen daarmee al geslaagd. Zeven andere teams dromen nog van zo'n scenario. De kans dat zij een race winnen is klein: Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) grijpen zelden naast de hoofdprijs. Kalender Door de coronapandemie is onduidelijk hoeveel GP's dit seizoen gaat tellen. De racekalender is voortdurend aan verandering onderhevig. Onlangs sneuvelden Australië en Japan en het is onzeker of Turkije, Mexico en Brazilië kunnen doorgaan. De verwachting is dat na Spa, Zandvoort en Monza nog minstens zes, zeven GP's worden verreden. Rusland, Amerika, Saudi-Arabië en Abu Dhabi lijken zeker en het heeft er alle schijn van dat Qatar debuteert op de kalender.

Intussen hebben de meeste teams hun focus verschoven naar 2022. Vanwege de felle titelstrijd kunnen WK-leider Mercedes en uitdager Red Bull zich dat niet permitteren, maar voor de acht overige teams is het een logische keuze. Een ingrijpende reglementverandering betekent nieuwe auto's en nieuwe kansen in 2022. De miljoeneninvesteringen hebben tot gevolg dat ze nog weinig energie stoppen in hun huidige bolides. Toch staat er voor hen nog veel op het spel. Ferrari (derde, 163 punten) Teambaas Mattia Binotto zei het al voor de eerste GP: "Dit is een tussenjaar waarin Ferrari wil opkrabbelen na ondermaatse prestaties." Volgend jaar moet Binotto's Scuderia er weer staan. "We moeten races winnen en vechten voor de titel." Het betekent niet dat Ferrari nu voor spek en bonen meedoet. De derde plaats in het WK voor constructeurs is miljoenen waard en Ferrari heeft een troef achter de hand: de eenmalige motorupdate die andere renstallen al aan het begin van het seizoen doorvoerden is aanstaande.

Charles Leclerc - Reuters Connect

"Over de vernieuwde motor kan ik niks zeggen", zegt coureur Charles Leclerc. Formule 1-insiders zeggen dat de update 10 PK extra oplevert. Dat moet genoeg zijn om McLaren te verslaan en bij vlagen de echte topteams het vuur na aan de schenen te leggen. McLaren (vierde, 163 punten) McLaren drijft op de bloedvorm van Lando Norris, die zijn ervaren teamgenoot Daniel Ricciardo declasseert. De Australiër, die in Spa zijn tweehonderdste Formule 1-race rijdt, beseft dat hij onvoldoende scoort. "Ik voel me thuis bij dit team, maar de resultaten moeten beter. Ik was aan vakantie toe, maar ben weer opgeladen." Het is cruciaal voor McLaren dat Ricciardo zijn bolide onder de knie krijgt. "Daniel is heel erg snel in een auto waarin hij zich lekker voelt, maar deze auto is moeilijker dan de Renault waarin hij vorig jaar zat", legt Norris uit. "Een coureur zonder vertrouwen verliest elke ronde tijd." Alpine (vijfde, 77 punten) "Ik heb hier twintig jaar voor geknokt. Mijn eerste GP-zege kon niet op een beter moment komen", zegt Ocon over zijn sensationele zege op de Hungaroring. "Een droom kwam uit. We hebben feest gevierd en een nacht niet geslapen. Het smaakt naar meer." De overwinning van de middenmoter maakt in een klap de moeizame seizoenstart van Alpine (voorheen Renault) goed, maar de kans dat 'les bleus' het kunstje dit jaar nogmaals flikken is klein. Het gat naar de top is groot.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso verlengde deze week zijn contract, maar de druk ligt bij teamleider Laurent Rossi. "Het is mijn taak een auto te bouwen die goed genoeg is om het talent van onze coureurs te bekronen." Alpha Tauri (zesde, 68 punten) De renstal waar Max Verstappen zijn Formule 1-debuut maakte, wil hogerop. Vijfde worden in het WK is het doel. Pierre Gasly presteert naar behoren, maar 'rookie' Yuki Tsunoda laat in zijn debuutjaar steken vallen. De Japanse smaakmaker is nog te druistig. "We hebben geduld met Yuki", zegt teambaas Franz Tost. "Ik heb er vertrouwen in dat hij constanter gaat presteren. Dat is essentieel om Alpine en Aston Martin te verslaan en dat weet hij." Aston Martin (zevende, 48 punten) De controversiële 'roze Mercedes' van vorig jaar is dit seizoen een Aston Martin in British Racing Green. De prestaties vallen vooralsnog tegen. Rivaal McLaren heeft een gat geslagen en de zomerstop begon met een kater. Sebastian Vettel verloor in Hongarije een podiumplek omdat hij teveel brandstof had gebruikt. Een knullige rekenfout: 18 dure WK-punten in het putje. Vettel aast op revanche in Spa. "Ik heb hier vier keer gewonnen. Elke coureur is dol op deze baan. Het weer is altijd grillig en uitdagend. Ik hoop dat ik hier een kans krijg om het potentieel van onze auto te verzilveren." Williams (achtste, 10 punten) In Hongarije nam Williams afscheid van de hatelijke nul. Nicholas Latifi (zevende) en George Russell (achtste) bezorgden de geplaagde stal een droomresultaat. Haas verslaan is een must, boven Alfa Romeo eindigen een bonus. Williams bereidt zich voor op het vertrek van supertalent Russell, die op een haar na rond is met Mercedes. "Er is nog geen nieuws te melden, maar als ik mijn favoriete teamgenoot mag kiezen is dat Lewis Hamilton."