Samenwerking tussen PvdA en GroenLinks: wat wil de achterban?

Klaver (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) staan de pers tewoord over samenwerking - ANP

De leden van GroenLinks en de PvdA bespreken vandaag of hun partijen meer moeten samenwerken. In de eerste plaats voor de formatiebesprekingen en deelname aan een nieuw kabinet. In de tweede plaats om op de langere termijn meer politieke macht te krijgen. Vooral bij de PvdA wordt het spannend. Daar is een duidelijke verdeeldheid over samenwerking met GroenLinks. En de PvdA-leden mogen stemmen over verschillende moties, wat de uitkomst onvoorspelbaar maakt.

De partijbijeenkomsten zijn vanaf 10.30 uur live te volgen bij de NOS op NPO Politiek.

Veel enthousiasme voor een kabinet met de VVD toonden de partijleiders aan de vooravond van hun partijbijeenkomsten niet. Ploumen (PvdA) zei gisteravond bij Op1: "Ik wil liever helemaal niet met Mark Rutte of de VVD, maar laten we onder ogen zien dat ze de verkiezingen hebben gewonnen." Klaver (GroenLinks): "Ik ga niet zeggen dat we in een kabinet gaan zitten want dat weet ik nog niet. Ik ben ook niet bang om 'nee' te zeggen en keihard samen oppositie te voeren." Maar ze willen het in ieder geval samen proberen, zeggen ze. De linkse samenwerking komt overigens niet uit de lucht vallen. Vorig jaar stemden de leden op het GroenLinks-congres al hiervoor. Zij riepen de partijtop op om met PvdA, SP, D66 en PvdD "samen de onderhandelingen in te gaan" en met een linkse, progressieve agenda "het publieke debat en machtsvorming" op te zoeken. Dat is precies wat partijleider Klaver nu doet. En ook Ploumen kreeg een mandaat. Al vóór de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 stemden de PvdA-leden voor samenwerking tussen de twee partijen bij de kabinetsformatie.

Op de rem "Bij de PvdA zijn het vooral de oudere leden die op de rem staan", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Zij kennen de partij nog als een machtig sociaaldemocratisch bolwerk en denken dat je die traditie opgeeft." Bij GroenLinks zien ze samenwerking meer als een kans. Maar ook daar leeft het beeld dat hun partijleiders naar de pijpen dansen van VVD-leider Rutte. die op een fusie zou aansturen om niet met twee linkse partijen te hoeven onderhandelen. Fresen: "Ploumen en Klaver zullen veel overredingskracht nodig hebben om dat negatieve sentiment weg te nemen."

Vandaag mogen de GroenLinksleden in ieder geval niet stemmen, de partijstatuten bieden die mogelijkheid niet. Zij kunnen tussen 10.30 en 12.00 uur "in gesprek" met Klaver en vicefractievoorzitter Ellemeet. De partijtop heeft er vertrouwen in dat de achterban voorstander is van meer samenwerking met de PvdA. De reacties op de aankondiging van Klaver en Ploumen "waren overwegend erg positief", staat er in de uitnodiging aan de GroenLinksleden. Mocht GroenLinks gaan meewerken aan een regeerakkoord, dan wordt dat ter instemming voorgelegd aan de leden op een speciaal congres. PvdA-leden: wel stemmen Aansluitend hebben de PvdA-leden vanaf 12.00 uur een online Ledenraad. Via de mail kregen zij inlog- en stemcodes om vanuit huis te stemmen over uiteenlopende moties. Over juist sneller fuseren met GroenLinks, oproepen voor nieuwe verkiezingen en niet verder onderhandelen over een "nieuw kabinet onder Mark Rutte". Dat laatste kan nog spannend worden. PvdA-partijprominenten mengden zich in de discussie. Oud-minister en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans pleit voor een "krachtenbundeling" op links. In een opiniestuk in NRC noemt hij de fusie van drie partijen, die in 1946 leidde tot de oprichting van de PvdA, als voorbeeld.

Bal bij Rutte en Hoekstra "Als de PvdA-leden tegen samenwerking of onderhandelen met Rutte stemmen, dan valt de partij in de formatie af", zegt Fresen. Het is dan de vraag of GroenLinks als enige linkse partij door wil. "Dat zou de kans van GroenLinks op deelname aan een kabinet enorm vergroten, want het bezwaar van VVD en CDA tegen twee linkse partijen gaat dan niet meer op." Bevestigen de leden de partijlijn, dan ligt de bal na vandaag bij Rutte en Hoekstra. "Deze 'weigerpolitici', zoals Ploumen en Klaver ze noemen, moeten zich dan definitief uitspreken over samenwerking met links."