RIVM: Als vaccinatiegraad jongeren niet stijgt, kan dat bepalend zijn voor rest epidemie

De coronacijfers lijken zich gestabiliseerd te hebben. Zowel het dagelijkse aantal positieve testen, als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en IC-opnames bewegen zich binnen smalle marges.

Maar, ondanks het grote aantal vaccinaties, liggen de cijfers nog altijd wel op een veel hoger niveau dan vorig jaar op deze tijd. De vaccins hebben ook tegen de veel besmettelijkere deltavariant een zeer hoge werkzaamheid.

Onder meer hierover sprak de NOS met Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM en Jacco Wallinga, hoofdmodelleur bij dat instituut.

In een recente Kamerbrief over de verlenging van de coronawet schrijft minister De Jonge van VWS dat de coronawet niet meer nodig is als de pandemie wereldwijd onder controle is. Dat lijkt een ver verwijderd perspectief.

Van Dissel: "Covid-19 is wereldwijd absoluut niet onder controle. Op een aantal plekken is de situatie stabiel. In een heleboel EU-landen is sprake van een toename. En in een reeks landen waar de toestand eerst vrij rustig was, zie je nu grote uitbraken. Maar al die situaties in verschillende landen vragen om hun eigen duiding, vanwege verschillen in contexten. Onze taak is allereerst om aan de Nederlandse getallen duiding te geven."

Je kunt in eigen land de zaken aardig op orde hebben, maar als het coronavirus dan relatief dichtbij vrijelijk circuleert, dan kan dat nog veel problemen geven, bijvoorbeeld door varianten die ontstaan in landen waar nog weinig gevaccineerd is.

Van Dissel: "Dat is een heel terecht punt. Nederland is een hub voor Europa en eigenlijk ook nog een soort stadstaat gezien de bevolkingsdichtheid en de bebouwing. Daarom hebben we steeds benadrukt dat we vanzelfsprekend ook erg afhankelijk zijn van de situatie in het buitenland.

En dat het voor de nazomer van belang is wat de circulatie is van het virus in Nederland en daarnaast de onzekerheid over de import van het virus uit het buitenland meeweegt. We kennen van helaas maar bijna een derde van alle positieve testen van de afgelopen week de bron.

Dat ging in ruim 20 procent van de gevallen om een introductie vanuit het buitenland. Dat draagt dus flink bij aan de al bestaande viruscirculatie. Er is in Nederland nu een zekere stabiliteit, maar daar zit een dynamiek onder die bepalend gaat zijn voor de ontwikkelingen in de komende tijd."

Het onderwijs gaat volledig open maandag. Het kabinet heeft daarin anders besloten dan het OMT heeft geadviseerd. Baart dat zorgen?

Jacco Wallinga: "Het voorkomen van corona, het aantal nieuwe infecties en het R-getal blijven redelijk stabiel, maar dat blijft niet zo als we niets doen. We zitten aan het eind van de vakantieperiode en dat betekent dat er veel import van het virus uit het buitenland is.

Al het onderwijs gaat weer open, met nog maar weinig maatregelen. Hoe gaat dat uitpakken? Dat hangt onder meer af van de vaccinatiegraad onder scholieren en studenten. De vaccinatiebereidheid onder 12 tot 17 jaar en 18- tot 24-jarigen was 85 procent, ruim meer dan de 75 procent vaccinatiegraad waarop wordt gemikt voor die groepen.

Maar kijk je naar de laatste cijfers dan heeft pas de helft van de 12- tot 17-jarigen en 65 procent van de 18- tot 24-jarigen hun eerste prik gehaald. Misschien komt dat door de vakanties, misschien doordat ze korter de tijd hebben gehad omdat ze later aan de beurt waren. Het zou heel fijn zijn om te weten dat die vaccinatiegraad in die groep gaat aantrekken.

Als dat niet gebeurt dan kan dat een heel belangrijke, doorslaggevende rol gaan spelen in het verdere verloop van de epidemie. Je kan het optimistisch bekijken, als de vaccinatiebereidheid inderdaad zo hoog is, dan is daar gemakkelijk veel winst te behalen."