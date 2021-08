Ouders gooien pornocollectie weg: tienduizenden euro's schadevergoeding

De ouders van een 43-jarige man uit de Amerikaanse staat Michigan moeten bijna 40.000 euro betalen omdat ze de omvangrijke pornocollectie van hun zoon hebben weggegooid. Een rechter oordeelde dat ze dat niet hadden mogen doen.

David Werking trok in 2016 na een scheiding weer enige tijd in bij zijn ouders. Toen hij een nieuw huis had gevonden liet hij hun zijn achtergelaten bezittingen nazenden. Bij het uitpakken ontdekte hij dat de pornocollectie was verdwenen: 12 dozen vol beeldmateriaal en nog eens twee met seksspeeltjes.

De ouders gaven onmiddellijk toe dat ze het materiaal hadden vernietigd, omdat ze het aanstootgevend vonden. Ze noemden Werking seksverslaafd en zeiden dat ze hetzelfde hadden gedaan als ze een grote hoeveelheid drugs hadden gevonden.

Expert sekserfgoed

De rechter oordeelde dat de ouders van het bezit van hun zoon hadden moeten afblijven. Hij gaf de directeur van het Las Vegas Erotic Heritage Museum opdracht de waarde van de collectie te bepalen. Deze expert sekserfgoed kwam uit op een bedrag van 25.000 euro, daar komen nog eens ruim 12.000 euro aan advocatenkosten van Werking bij.

Het verzoek van Werking om zijn ouders het driedubbele te laten betalen wees de rechter af. Werking had daarom gevraagd omdat hij redeneerde dat veel van het klassieke pornomateriaal, zoals videobanden, vanwege de zeldzaamheid nooit vervangen zou kunnen worden.