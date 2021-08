Maarten 't Hart (76) in januari getroffen door herseninfarct

Schrijver en bioloog Maarten 't Hart is in januari getroffen door een herseninfarct. Ook onderging hij in april een openhartoperatie, onthult hij in een interview over gezondheid in NRC. "Ik heb twee keer op de IC gelegen."

't Hart werd door het infarct getroffen toen hij 's nachts naar de wc liep: in de gang werd hij onwel. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. Daar bleek hij bovendien een longontsteking te hebben, waardoor na enkele nachten in het ziekenhuis het zuurstofgehalte in zijn bloed gevaarlijk laag werd.

"Om 04.00 uur zei de arts: we moeten je vrouw maar bellen, dan kan ze afscheid komen nemen", vertelt 't Hart. "Dat vond ik vreselijk akelig. Niet voor mezelf, maar voor haar. Het was koud en dan midden in de nacht naar het ziekenhuis. Ik zei: doe dat nou niet, laat haar nou rustig slapen."

Rechterhand gevoelloos

De arts probeerde desalniettemin de partner van 't Hart te bereiken, maar zij hoorde de telefoon niet. Uiteindelijk herstelde 't Hart weer. Angst voor de dood heeft hij niet gehad. "Het verbazingwekkende is dat ik niet bang was. Totaal niet. Nou ja, dacht ik, dan ga ik dood."

Hoewel hij door het herseninfarct even verlamd raakte en niet kon praten, is 't Hart goed hersteld. Wel is zijn rechterhand nog altijd gevoelloos. Na zijn herstel onderging 't Hart in april een operatie vanwege twee lekkende hartkleppen. Ook daar herstelde hij goed van, al kwam er wel wat vocht in een hartzakje, een aandoening waar hij zich nog zorgen over maakt.

In het interview vertelt 't Hart, bekend van Een vlucht regenwulpen en Het woeden der gehele wereld, dat hij voor alle medische ingrepen nog bezig was met een nieuw boek. Sinds zijn verblijven in het ziekenhuis heeft hij er niet meer aan gewerkt.