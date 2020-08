Ook Ronde van Polen prooi voor Evenepoel

Remco Evenepoel heeft de Ronde van Polen op z'n almaar uitdijende palmares bijgeschreven. De jonge Belg zag zijn leidende positie in de vijfde etappe niet meer in gevaar komen.

Zijn ploeg (Deceuninck-Quickstep) kon zelfs een dubbel feestje vieren: Davide Ballerini won in de afsluitende rit van Zakopane naar Kraków over 188 kilometer de massasprint. De 25-jarige Italiaan troefde op knappe wijze de Duitser Pascal Ackermann af.

Evenepoel sloeg op imposante wijze zijn slag door in de bergetappe van zaterdag alles en iedereen naar huis te rijden. Voor de 20-jarige Belg is het al de vijfde eindzege in een meerdaagse koers en de vierde van dit jaar.