'Verdachten van aanslag op Groningse journalist zijn corona-ontkenners'

De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist staan bekend als felle tegenstanders van de coronamaatregelen. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de mannen van 31 en 32 in Groningen geregeld het gevaar van corona ontkenden.

In de nacht van 18 op 19 augustus gooiden twee mannen een molotovcocktail tegen de voordeur van Willem Groeneveld, journalist van de lokale site Sikkom. Nadat de politie een dag later beelden van de aanslag had vrijgegeven, werden de twee opgepakt.

Over hun motief is tot nu toe niets naar buiten gebracht door de politie. Het Dagblad van het Noorden schrijft nu dat de twee geregeld te zien waren bij protesten tegen coronamaatregelen, complottheorieën deelden op sociale media over het gevaar van vaccins en buren lastigvielen met corona-ontkenningen.

De krant denkt dat de twee het gemunt hadden op Groeneveld omdat die op Sikkom kritisch schreef over complottheorieën.