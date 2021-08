Inlichtingendiensten VS verdeeld over oorsprong corona

De Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen weinig zeggen over de oorsprong van het coronavirus. Uit een inventarisatie van het Witte Huis blijkt dat de meeste van de achttien diensten niets concreets kunnen melden over waar het virus vandaan kwam, vier denken dat het op natuurlijke wijze van een dier naar een mens is overgesprongen en één dienst denkt dat het mogelijk uit een laboratorium is ontsnapt.

President Biden had opdracht gegeven om in kaart te brengen wat de Amerikaanse spionagediensten over de bron van de pandemie kunnen melden. Voor hem is de onbesliste uitkomst van de rondgang aanleiding om opnieuw bij China aan te dringen op opening van zaken.

"Tot de dag van vandaag weigert de Volksrepubliek China meer transparantie te bieden en houdt het gegevens achter, hoewel het dodental van de pandemie nog steeds oploopt", zei Biden in een reactie op het rapport. "De wereld verdient antwoorden en ik zal niet rusten tot we die hebben."

Zondebok

Aanvankelijk was de algemene opvatting dat het virus op natuurlijke wijze de sprong van dier naar mens had gemaakt. Een WHO-commissie die onderzoek deed naar het begin van de pandemie in China noemde het zeer onwaarschijnlijk dat een lek in een viruslab in Wuhan de bron was.

Omdat China echter niet volledig meewerkte aan dat onderzoek, bleven de afgelopen maanden vragen circuleren over wat er precies was gebeurd. Ook de betrokken wetenschappers pleitten deze week voor een vervolgonderzoek.

Het is niet bekendgemaakt waarop de Amerikaanse inlichtingendiensten hun conclusies baseren. Ook welke diensten van mening verschillen over de oorsprong van corona is niet gepubliceerd. Wel is duidelijk dat er wordt gedacht aan een laboratoriumongeluk, niet aan een biowapen dat moedwillig de wereld in is geholpen.

China is woest over de bevindingen van het rapport. Een woordvoerder zei eerder dat de VS een zondebok zoekt voor de pandemie.