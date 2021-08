Vrijlating moordenaar Robert F. Kennedy ophanden

De moordenaar van Robert F. Kennedy komt na 53 jaar in aanmerking voor vrijlating uit de gevangenis. De reclassering in de Amerikaanse staat Californië meent dat Sirhan Sirhan op vrije voeten mag komen, maar het is nog aan de gouverneur van de staat om dat besluit te bekrachtigen. Hij heeft nog niet onthuld wat hij zal doen.

Sirhan schoot Robert Kennedy in 1968 dood na een verkiezingsbijeenkomst in Los Angeles. Kennedy was toen bezig aan een veelbelovende strijd om net als zijn eerder vermoorde broer John president van de VS te worden. De Palestijns-Jordaanse Sirhan noemde als motief de steun van RFK voor Israël.

Voor de moord kreeg Sirhan de doodstraf, maar dat vonnis werd in 1972 omgezet in levenslang toen Californië enige tijd de doodstraf afschafte. Hij vroeg al vijftien keer eerder vergeefs om vrijlating. Dit keer maakte de openbaar aanklager daar voor het eerst geen bezwaar tegen.

Medelijden en liefde

Een zoon van Kennedy was vandaag aanwezig bij de hoorzitting, waar de 77-jarige Sirhan in een blauwe gevangenisoverall verscheen. Douglas Kennedy, die een kleuter was toen zijn vader stierf, zei dat hij geen bezwaar heeft tegen vrijlating.

"Het is overweldigend om meneer Sirhan hier persoonlijk te zien", vertelde de Kennedy-telg de paroolcommissie. "Mijn hele leven vreesde ik hem, maar ik ben dankbaar dat ik hem vandaag kan zien als een mens die medelijden en liefde verdient."

Sirhan vertelde de commissie die over zijn vrijlating gaat dat hij spijt heeft van zijn daad en dat hij in de loop der jaren geleerd heeft zijn boosheid onder controle te houden. Zijn advocaat wees erop dat hij een voorbeeldgevangene is.

"Ik wil mezelf nooit meer in de problemen brengen. Dat zweer ik. Ik zal altijd werken aan vrede en geweldloosheid."

Uitgezet?

Toen hij werd gevraagd naar de huidige situatie in het Midden-Oosten werd Sirhan zo geëmotioneerd dat hij even niet kon praten. Toen hij weer was bekomen, legde hij uit dat het leed van de mensen daar hem nog altijd raakt, maar hij zichzelf inmiddels te oud vindt om zich er nog mee te bemoeien.

Als Sirhan inderdaad vrijkomt, bestaat de kans dat hij wordt uitgezet naar Jordanië. Als dat niet gebeurt, is hij van plan bij zijn broer in Californië te blijven wonen.