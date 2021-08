Inter wint met Dumfries negentig minuten op de bank, droomdebuut Correa

Internazionale heeft ook zijn tweede duel in de Serie A gewonnen. Op bezoek bij Hellas Verona boog Inter een 1-0 achterstand om in een 3-1 overwinning. Stefan de Vrij speelde negentig minuten, Denzel Dumfries bleef de gehele wedstrijd op de bank.

Dumfries, die deze zomer de overstap maakte van PSV naar Inter, werd door Louis van Gaal toch opgeroepen voor Oranje nadat de rechtsback niet bij de voorselectie zat. Jammer genoeg kon hij vrijdag geen wedstrijdritme opdoen voor de kwalificatieduels van volgende week.

Hellas Verona, dat de laatste twee seizoenen in de middenmoot eindigde, opende de score via Ivan Ilic. De oud NAC'er onderschepte een matige uittrap van Samir Handanovic en wipte de bal over de uitlopende keeper heen.

De landskampioen kwam na rust langszij toen bij een uitworp verdediger Martin Hongla de bal doorkopte, waarna Lautaro Martínez van dichtbij kon binnenknikken.

Droomdebuut Correa

Joaquín Correa viel in de slotfase in en scoorde twee keer, eerst met een tegendraadse kopbal en, in blessuretijd, met een geplaatst schot.

Dumfries zag vanaf de bank zijn concurrent Matteo Darmian een prachtige assist geven op de 2-1.