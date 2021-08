Storm Ida raast over Cuba, delen van New Orleans alvast geëvacueerd

De tropische storm Ida trekt vannacht over het vasteland van Cuba en zal daar veel wateroverlast veroorzaken. Ida zal later dit weekend uitgroeien tot een orkaan en koerst zondag recht op de kustlijn af van de Amerikaanse staten Mississippi en Louisiana.

De stad New Orleans ligt in de gevarenzone en de burgemeester vraagt inwoners nu om hun huis te verlaten en een veilige plek op te zoeken. Ziekenhuizen sturen patiënten weg en maken zich klaar om in lockdown te gaan.

Volgens de huidige voorspellingen wordt Ida een orkaan van categorie 3, dezelfde categorie als Katrina toen die New Orleans zestien jaar geleden bereikte. Deze orkaan veroorzaakte voor 120 miljard dollar aan schade.