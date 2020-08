Advocaten in proces-verbaal beschuldigd van lekken naar organisatie Taghi

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het Marengo-onderzoek naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi een proces-verbaal aan het rechtbankdossier toegevoegd waaruit zou blijken dat advocaten als 'boodschappenjongens' voor de organisatie hebben gewerkt. Zowel De Telegraaf, als Het Parool en het AD hebben het proces-verbaal ingezien.

In het proces-verbaal staat dat een aantal strafrechtadvocaten informatie uit strafdossiers aan de organisatie heeft doorgespeeld, informatie die nog onder de geheimhoudingsregels viel. De organisatie bleef zo op de hoogte van het onderzoek. De advocaten Khalid Kasem en Yassine Bouchikhi worden genoemd en ook raadslieden van het kantoor Ficq & Partners.

Het OM schrijft ook dat verdachten onder druk zijn gezet om advocaten in de arm te nemen die "plat" waren. "Ik weet sowieso dat bepaalde raadslieden zo lek zijn als een mandje", zou kroongetuige Nabil B. hebben verklaard. Advocaten die meewerkten, zouden daarvoor ook geld hebben gekregen.

Khalid Kasem

Het AD hoorde in mei van bronnen bij politie en justitie dat advocaat Khalid Kasem informatie uit het onderzoek naar de organisatie zou hebben gelekt. Kasem ontkende dat met klem en vroeg de Nederlandse orde van advocaten onderzoek te doen naar de beschuldigingen. Of dat onderzoek is gestart, is niet bekend.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Mr. Evert-Jan Henrichs, zegt nu in De Telegraaf dat hij "zo nodig de stukken bij het OM zal opvragen en een onderzoek zal instellen".

Reactie advocaten

De genoemde kranten hebben hun bericht aan de betrokken advocaten voorgelegd. "Met dat proces-verbaal opent het OM de aanval op meerdere advocaten, waaronder een aantal van ons kantoor", schrijft het kantoor Ficq & Partners.

Volgens het kantoor houdt die aanval verband met "problemen" rond kroongetuige Nabil B. "Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsverplichting kunnen wij niet inhoudelijk reageren op de PGP-berichten. Het OM weet dat ook."