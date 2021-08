Van Gaal zal tevreden zijn: Malen speelt bijna heel duel bij winnend Dortmund

Dortmund, een van de tegenstanders van Ajax in de Champions League, won uiteindelijk in de absolute slotfase van Hoffenheim. Dortmund was dankzij doelpunten van Giovanni Reyna en Jude Bellingham op een 2-1 voorsprong gekomen, maar zag de zege een minuut voor tijd in gevaar komen door de gelijkmaker van Munas Dabbur.

Haaland, wie anders, werd de reddende engel voor Dortmund door in blessuretijd de 3-2 binnen te schieten. Malen stond toen al niet meer in het veld, want hij werd in de 84ste minuut gewisseld.