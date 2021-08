Vermakelijk gelijkspel tussen Fortuna en RKC, rentree Rienstra na hartonderzoek

Bekijk in de carrousel de reactie van Fortuna-trainer Ultee op de rentree van Rienstra en Michiel Kramer over de wedstrijd:

Voor Ben Rienstra was het een bijzondere wedstrijd. In de tweede helft maakte hij met een invalbeurt zijn rentree bij Fortuna Sittard. Meteen kreeg Rienstra ook weer de aanvoerdersband om.

Fortuna Sittard en RKC Waalwijk hebben in een vermakelijk duel met 2-2 gelijkgespeeld. Voor RKC was Michiel Kramer twee keer trefzeker, de doelpunten van Fortuna kwamen op naam van Samy Baghdadi en Mats Seuntjens.

RKC speelde vanaf het eerste fluitsignaal aanvallend en creëerde veel kansen. Toch was het Fortuna dat op voorsprong kwam in eigen huis. Bij de eerste echte kans knalde Baghdadi hard raak, uit een voorzet van Seuntjens.

De bezoekers gaven niet op en bleven de aanval zoeken. Dat resulteerde nog voor rust in de gelijkmaker van Kramer.

Op en neer

Na rust was het spelbeeld hetzelfde als in de eerste helft. RKC zette Fortuna onder druk en kwam na 55 minuten spelen op voorsprong. Het was opnieuw Kramer die Fortuna-doelman Yanick van Osch wist te verschalken.

Ruim tien minuten later was het alweer gelijk in Sittard. Seuntjens, bij het eerste doelpunt van Fortuna nog de aangever, rondde dit keer zelf af en zorgde voor de 2-2.