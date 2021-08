Twente, Ajax en PSV openen Eredivisie Vrouwen flitsend: in totaal 18 goals

Regerend landskampioen FC Twente is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie Vrouwen. In eigen huis werd vv Alkmaar verpulverd: 8-0.

De landskampioen uit Enschede gaf in de eerste speelronde gelijk zijn visitekaartje af. vv Alkmaar had werkelijk niets te vertellen en via doelpunten van Kayleigh van Dooren, Bente Jansen, Fenna Kalma en Anna-Lena Stolze stond het bij rust al 4-0 voor FC Twente.

Na rust ging Twente vrolijk door met scoren. Dankzij twee doelpunten van Renate Jansen, de tweede van Kalma en een doelpunt van Jarne Teulings werd het uiteindelijk 8-0 voor de thuisploeg.

Ajax wint met 7-1

Ook Ajax begon de competitie met een klinkende overwinning. De Amsterdammers waren mede dankzij een hattrick van Nikita Tromp met 1-7 veel te sterk voor Excelsior/Barendrecht.

Hoogtepunt van de wedstrijd was een doelpunt van Quinty Sabajo, die de bal vanuit een hoekschop in één keer in het doel krulde.