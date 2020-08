Acht doden bij aanval op Franse hulpverleners in Niger

De Fransen waren op het moment van de aanval in een giraffenreservaat in Kouré. De aanslag is nog niet opgeëist.

Zes Franse hulpverleners, hun chauffeur en hun gids zijn doodgeschoten in Niger. Gewapende mannen op motoren namen de groep ten zuidoosten van de hoofdstad Niamey onder vuur, zeggen regionale autoriteiten. De regering in Parijs bevestigt dat er Fransen zijn omgekomen, maar geeft geen details.

Frankrijk waarschuwt mensen die naar Niger reizen om niet buiten de hoofdstad te komen, omdat het te gevaarlijk is. In het gebied zijn meerdere islamitische terreurgroepen actief, waarvan Boko Haram de bekendste is. Deze groep pleegt vooral aanslagen in Nigeria, maar is ook verantwoordelijk voor misdaden in Mali en Tsjaad.

Militairen gedood

In januari kwamen bij een grote aanval van jihadisten in Niger bijna honderd militairen om het leven. Meer dan zeventig extremisten werden bij de aanval op de militaire basis gedood. Het was het heftigste geweld in jaren in Niger en speelde zich af ten noordoosten van Niamey, in de buurt van de grens met Mali

Frankrijk heeft duizenden militairen in West-Afrikaanse landen gestationeerd om te helpen bij de strijd tegen het extremisme.