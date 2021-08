Complotdenker Micha K. weer opgepakt in Noord-Ierland, bleef opruiende berichten versturen

Complotdenker Micha K. is in Noord-Ierland opnieuw opgepakt. Hij heeft volgens de rechtbank in Belfast de voorwaarden voor een eerdere voorwaardelijke vrijlating geschonden. Hij bleef bedreigende en opruiende berichten versturen via Twitter.

De 58-jarige K. werd in juni op verzoek van Nederland ook al aangehouden en werd toen na enige tijd voorwaardelijk vrijgelaten. Hij wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van onder meer Jaap van Dissel. Hij en de twee andere complotdenkers Joost K. en Wouter R. brachten de RIVM-topman in verband met veronderstelde satanisch-rituele kindermoorden in Bodegraven in de jaren 80.

Ook moet K. nog een gevangenisstraf van een half jaar uitzitten voor smaad en laster tegen de hoofdredacteur van NOS Nieuws en bedreiging van een Telegraaf-journalist. De Noord-Ierse rechtbank moet nog een besluit nemen over de uitlevering van K. Die zaak wordt volgende week vrijdag behandeld.

Nieuwsuur maakte eerder deze reportage over de gevolgen van complottheorieën. Daarin spreekt Rudy Bouma ook met aanhangers van Wouter R.: