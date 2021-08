'Amerikaanse veteranen redden honderden Afghanen in geheime operatie'

Amerikaanse Afghanistan-veteranen zijn er na de val van Kabul in geslaagd om honderden Afghaanse bondgenoten en hun familieleden op het vliegveld te krijgen. Deze veteranen deden dat vrijwillig, schrijft de Amerikaanse tv-zender ABC. Onder de belofte van strikte geheimhouding mochten journalisten van ABC meekijken in de beveiligde chatroom vanwaaruit de operatie werd geleid.

Operatie Pineapple Express (Ananas Express) begon op 15 augustus en stond onder leiding van luitenant-kolonel Scott Mann, een voormalig commandant van Amerikaanse commando's. De leden van zijn groep wilden een Afghaanse collega die door de Taliban werd gezocht, en zeker zou worden gedood, op het vliegveld van Kabul zien te krijgen. De Afghaan had meer dan tien jaar met Amerikaanse special forces samengewerkt.

Het plan lukte. Met hulp van het Amerikaanse leger en de Amerikaanse ambassade wisten de veteranen hun vriend en zes leden van zijn familie in veiligheid te brengen.

Kleine groepjes

In de dagen daarna werd de operatie uitgebreid. Tot woensdag werden 130 Afghaanse commando's, geheim agenten, hulpverleners en hun familieleden in kleine groepjes door een gids door de Taliban-afzettingen rond het vliegveld geloodst.

In de nacht van woensdag op donderdag werd het tempo opgevoerd. De Afghanen die gered moesten worden, werden naar een toegang tot het vliegveld geleid. Daar moesten ze uitkijken naar een Amerikaanse militair met een rode zonnebril of een militair met het embleem van de Amerikaanse commando's op zijn uniform. Als ze met hun telefoon een plaatje van een gele ananas op een roze achtergrond lieten zien, werden ze binnen de muren van het vliegveld getrokken.

Aanslagen

Die nacht werden 500 Afghanen in veiligheid gebracht, zeiden de veteranen tegen ABC. De bomaanslagen van gisteren maakten een eind van de operatie. Onder de gewonden waren ook Afghanen die in veiligheid moesten worden gebracht. Of er ook Afghanen zijn omgekomen die gered moesten worden, weten de veteranen niet.

"Die nacht was een gekkenhuis", zei de voormalige Navy SEAL Jason Redman tegen ABC. Hij hielp bij het in veiligheid brengen van Afghanen die hij kende. Het raakt hem diep dat de Amerikaanse regering hen niet hielp. "Wij deden wat we als Amerikanen moesten doen."